«فطوطة كان ببدلة سودة».. صناع أعمال سمير غانم يكشفون كواليس أهم ما قدمه

خصص برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc فقرة كاملة من حلقة السبت، لتوديع الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما.

واستضاف البرنامج، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة والإعلامية منى عبدالغني، كلا من السيناريست أحمد عوض، مؤلف مسلسل «كابتن جودة»، الذي قام ببطولته الفنان الراحل، بالإضافة إلى الموسيقار سمير حبيب، الذي قام بتلحين الكثير من أجزاء الفوازير التي قدمها الفنان الراحل، إلى جانب الناقد الفني عبدالله غلوش، للحديث عن الفنان الراحل وكواليس أعماله.

المؤلف أحمد عوض: عملت صياغة كاملة لـ «كابتن جودة» من جديد عشان سمير غانم

وبدوره؛ كشف السيناريست أحمد عوض، أن سمير غانم لم يكن النجم الأول المرشح لبطولة مسلسل «كابتن جودة»، حيث كان من المفترض أن يقدمه فنان آخر، وحين أخبره المخرج أنه سيستقدم سمير غانم لبطولة هذا العمل بدلا من هذا الفنان، أعاد صياغة كتابة المسلسل من جديد، حتى يتلائم روح الفنان الراحل، الذي أشار إلى أنه كان له طابع خاص يضيفه على أي عمل فني يقدمه.

وأردف أن الفنان الراحل، كان يمتلك قدرة كبيرة على الارتجال غير طبيعية، فقد كان لا يحتاج إلى أي نص حتى يضحك جمهور عروض المسرحية، وأنه كان يفعل كل هذا دون أي نصوص معدة.

سمير حبيب: فطوطة كان ببدلة سوداء في مراحل الإعداد ولا تقل عن ميكي ماوس

أوضح الموسيقار سمير حبيب، ملحن فوزاير «فطوطة» التي قدمها الفنان الراحل، عن كواليس الشخصية لأشهر نجم كوميدي، لافتا إلى أن «فطوطة» كان يرتدي في المراحل الإعداية للفوازير بدلة سوداء، وكان بلا ببيونة ولا الجزمة الكبيرة التي ارتداها مع البدلة الخضراء.

وصرح أن شخصية فطوطة اشتهرت بشكل كبير في كل العالم العربي، ويرى أنها تساوي شخصية ميكي ماوس الكارتونية الشهيرة، وسوء الإدارة فقط، هي من تسببت ألا تتحول إلى شخصية عالمية مثل ميكي ماوس، مؤكدا أن الفنان الراحل أبدع فيها بشكل أكثر من رائع.

عبدالله غلوش: سمير غانم كان سابق عصره

ومن جهته؛ أرجع سبب تميز الفنان الراحل سمير غانم، في أنه كان سابقا لعصره بدرجة كبيرة، وهذا ما يتضح أن الأجيال الشابة حاليا والأصغر منها كذلك، مرتبطون بسمير غانم أكثر بكثير من كوميدنات كثيرة متواجدة على الساحة حاليا، موضحا أن خير دليل على ذلك الرصيد الكبير للفنان الراحل، من المشاهد والأفيهات التي تستخدم كوميكس وميمز حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.