حظك اليوم الخميس 20-5-2011 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يحب الرتابة ولا الروتين، وهذا السبب في أنه يبذل جهودًا كبيرة للتفكير خارج الصندوق، والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يشعلان طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.