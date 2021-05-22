تعرف على القنوات المتاحة لتقديم الشكاوى الخاصة بالخدمات الحكومية

تقدم بوابة الحكومة المصرية الكثير من الخدمات للمواطنين، كاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وخدمة حجز تذاكر القطارات، وخدمات مكاتب الشهر العقاري، وخدمات نيابات المرور، وغيرها من الخدمات، إلا أن هناك بعض الخدمات لا تقدم على أكمل وجه، ويشتكي منها المواطن ولا يعرف كيف يصل صوته للمسؤولين.

وأوضحت بوابة الحكومة الإلكترونية للمواطنين، القنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية والشكاوى، إضافة إلى طرق الدفع المتاحة للخدمات التي توفرها بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للقنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية، والقنوات المتاحة للتقدم بشكاوى بخصوص الخدمات الحكومية، وفقا لما أعلنته بوابة الحكومة الالكترونية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

القنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية

القنوات المتاحة لتقديم الخدمات هي:

ـ بوابة الحكومة المصرية.

ـ بوابة الهاتف المحمول mobile.egypt.gov.eg.

ـ التحدث مع أحد ممثلي خدمة المواطنين عبر بوابة الحكومة المصرية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

ـ يستطيع المواطن الابلاغ عن أي شكوى أو اقتراح من خلال الرقم المختصر: 19468 أو 19gov طوال الأسبوع من الساعة 8 ص إلى الساعة 10.

القنوات المتاحة للتقدم بشكاوى بخصوص الخدمات الحكومية

وفقا لبوابة الحكومة المصرية، فإن هناك عددا من القنوات المتاحة للشكاوى من خلال الاتصال بالأرقام المختصرة التالية:

ـ رقم 133 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز اتصال شركة القاهرة لمياه الشرب، خدمة العملاء بشركة، القاهرة لمياه الشرب، مركز اتصال شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ـ رقم 16117 الهيئة العامة للنيابة الادارية.

ـ رقم 16217 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ رقم 16035 الهيئة العامة للاستثمار.

ـ رقم 16117 الهيئة العامة للرقابة على المال.

ـ رقم 19468 بوابة الحكومة المصرية، وزارة الدولة للتنمية الادارية، التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، وزارة التضامن الاجتماعي، قطاع الهجرة، قطاع القوى العاملة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ـ رقم 0800888666 الخط الساخن لذوي الإعاقة.