حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف الأبراج في الصفات والطباع وفقًا لترتيبها على دائرة الفلك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية.. تخطط لمستقبلك وتحسن إدارة أمورك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقا ويقظة وحماسا وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بموضوعيتك وحيويتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك دعما وجاذبية ودفئا وقدرة على اجتذاب الجميع وخاصة الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدفعك لإنجاز أعمالك بكل حماس، وتبدو واثقا من نفسك وتحصل على التقدير بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

حاول أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة كي لا تُستدرَج لصدام.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر دافئة ويساعدك على التعبير عن نفسك وقد تشعر باستقرار نفسي.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، وعليك أن تعالجها بحكمة وتروي وأن تضاعف تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للتوتر والتشتت، ومن المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، فقط لا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تهتم بسلامتك ومن المهم أن تتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الادلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم قد تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم دعما من المخلصين وتستطيع أن تحسم موضوعا حيويا من خلال أشخاص يشاركونك أفكار وقضايا تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

لا تلجأ اليوم للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات، وعليك أن تعمل بدقة وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم معاكسة القمر.. تساعدك فينوس على التأثير في الجنس الآخر، فقط اصبر اليوم في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق والتجديد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.