للمحامين الجدد.. اعرف جدول مواعيد جلسة حلف اليمين حسب نقابتك الفرعية

أثار الزحام الشديد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الذي شهدته جلسة حلف اليمين الأخيرة للمحامين الجدد بنقابة المحامين، غضب الكثيرين مطالبين بتقليل أعداد الحضور أو تأجيلها وتنظيمها بشكل أكثر دقة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع النقابة إلى الإعلان عن عقد 4 جلسات لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، أيام 17 و20 و24 و27 يناير الجاري، على أن تعقد كل جلسة على مجموعتين، بدلا من جلستين فقط أيام 17 و24 يناير، كما كان مقررا في وقت سابق، «الوطن» تنشر جدول وأماكن وشروط انعقاد الجلسات كالآتي:.

من المقرر أن تعقد الجلسات برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس.

جلسة يوم الأحد 17 يناير:

تقام على مجموعتين، الأولى: «شمال القاهرة» والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية: «جنوب القاهرة – حلوان»، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

جلسة يوم الأربعاء 20 يناير:

بينما تقام جلسة يوم الأربعاء 20 يناير على مجموعتين، الأولى: «شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المنوفية»، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية «طنطا – المحلة – كفر الشيخ – مرسى مطروح»، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

جلسة الأحد 24 يناير:

وتقام جلسة الأحد 24 يناير على مجموعتين، الأولى: «شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم»، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية «بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف»، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

جلسة الأربعاء 27 يناير:

كما تعقد جلسة الأربعاء 27 يناير على مجموعتين، الأولى: «المنيا– شمال أسيوط – جنوب أسيوط»، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية «سوهاج– قنا – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان»، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

واشترطت النقابة على المحامين، عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.