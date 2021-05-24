«قرار تعيين وصورة بطاقة».. 10 مستندات للتأمين على العامل بالقطاع الخاص

شددت هيئة التأمينات الاجتماعية على ضرورة إخطارها عند التحاق العامل بأي عمل في القطاع الخاص، خلال 90 يوما، من بدء تسلمه العمل، مشيرا إلى أنّ ذلك يمنع التهرب التأميني.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أنّ قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ناشد صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقا للنموذج س1 المرفق هنا باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة

وأكدت الهيئة، أنّ الاستمارة تكمن أهميتها في حصول العامل على الحماية التأمينية، كما تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

ولفتت إلى خطوات تقديم العامل بالقطاع الخاص على نفسه، تتمثل في تقديم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 من أصل وصورتين يدويا، مع ضرورة استيفاء كل التوقيعات الموجودة بدقة أو إلكترونيا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه لمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية:

مستندات التأمين على العامل في القطاع الخاص

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- إقرار استلام العمل.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.​​

- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل المهندس، المحامي، الطبيب، المحاسب وغيرهما.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا حال وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقا للنموذج رقـم (5) المرفق هنا.