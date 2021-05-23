تفاصيل الجمع بين معاش الإصابة للمؤمَّن عليه وتعويض البطالة دون حدود

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمؤمَّن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين الجمع بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، وفقا لما ورد بالمادة 69 كما يلي:

- يجمع المؤمَّن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود.

- يجمع المؤمَّن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود.

- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود.

يحق للهيئة ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، تتولى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، مشيرا إلى أنه يحق للهيئة ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية.

صرف تعويض الأجر خلال فترة مرض المؤمَّن عليه بنسبة 75%

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه إذا حال المرض بين المؤمَّن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما، 3 أشهر، ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 في يوما في السنة الميلادية الواحدة، واستثناء من الأحكام المتقدمة.

وأكدت التأمينات منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.