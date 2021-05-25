حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتوافق مع مواليد برج الجدى والثور ويتسم بالخيال الواسع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمنحك إرادة وإصرارا على الإنجاز وتمدك الأفلاك بالحماس وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.