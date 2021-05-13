مخرج «موسى»: مشهد الفرح بين سمية الخشاب وأحمد سعد «شيك جدا»

وصف محمد سلامة مخرج مسلسل «موسى»، المشهد الذي جمع الفنانين أحمد سعد وسمية الخشاب بأنّه «شيك جدا»، قائلا إنّ الأخيرة مبهجة جدا وتوزع طاقة إيجابية داخل اللوكيشن، كما أنّ محمد رمضان ممثل ملتزم ومقاتل.

وأضاف «سلامة»، خلال لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ أحداث المسلسل ليست تاريخية، ولكن مذاكرة الحقبة التاريخية كان مهما جدا، وكان هناك فريق عمل «شاطر» لاستكمال العمل.

وأشار إلى أنّه جمع 5000 صورة لهذه الفترة الزمنية، كي يدرس تفاصيل هذه الفترة في المعيشة والملبس والحركة وتسريحات الشعر وشكل النيل، مؤكدا أنّ كل فرد وراء الكاميرا بمسلسل «موسى» قدّم دوره على أكمل وجه، حتى يخرج العمل بهذا الشكل الرائع، مضيفا أنّهم بدأوا التصوير فى فصل الشتاء.

وأوضح مخرج مسلسل «موسى»، أنّ مشهد الفيضان تم تحضيره منذ شهر 7، وجرى تصويره في آخر شهر 1، موضحا أنّه جرى بناء ديكورات داخل المياه وكان هناك العديد من التحديات الضخمة جدا التي قد تظهر للمشاهد أنّها بسيطة.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.