«التضامن» تقدم 3 طرق للإبلاغ عن الحالات الإنسانية في الشوارع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تسمح بوجود الأطفال والكبار في الشارع بلا مأوى، لافتة إلى أن الوزارة تكثف جهودها في هذا الإطار، الذي يستهدف تنمية الانسان المصري والحفاظ على كرامته.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي حماية «الأطفال والكبار بلا مأوى»، يعمل من أجل الحد من ظاهرة الأطفال المشردين، وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

3 طرق للإبلاغ عن الحالات الإنسانية

ولفتت التضامن إلى أن هناك 3 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية، حيث يتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخطوات التالية:

-الخط الساخن 164392.

-الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 165283.

-على حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبه قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إن البرنامج القومي يعمل في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة، لافتا إلى أن البرنامج منذ بدايته يتعامل مع الكبار بلا مأوى في الشارع، ومع الأطفال في وضعية الشارع سواء بلا مأوى أو الأطفال الذين يعملون أعمال بسيطة مثل بيع المناديل أو الفل وغيره، بجانب المتواجدين مع أسرهم، لإعادة تغيير وضعيتهم من الشارع ودمجهم.

وأكد يوسف لـ«الوطن» أن البرنامج يعمل به فرق متخصصة من أخصائيين اجتماعيين، نفسسين، متخصصي أنشطة ومسعفين، مشيرا إلى أن مهمتهم الوصول والتعامل مع الحالات فى وضعية الشارع.

وأوضح أن هناك صعوبة فى التعامل مع الكبار الذين يعانون من مشاكل نفسية وعصبية ، وتستجيب بصعوبة لفرق العمل بالشارع ، مؤكدا أنهم فى حاجة إلى أماكن تأهيلية تابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية .