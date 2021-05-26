شهدت أسعار الذهب فى السعودية الأربعاء 26-5-2021 ارتفاعًا بشكل كبير لجميع أنواع أعيرة الذهب، وذلك فى سوق التجزئة، فيما ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إثر ارتفاع بسعر أونصة الذهب على المستوى العالمي وذلك مقارنه بأسعار الذهب خلال تعاملات فى السوق أمس الثلاثاء فى المملكة العربية السعودية وارتفعت أسعار الذهب في السعودية الأربعاء 26-5-2021، حيث شهدت أعيرة الذهب في السوق السعودي ارتفاعا اليوم مقارنة بأسعار الذهب بتعاملات أمس.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب في السعودية الأربعاء 26-5-2021، إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي في التداولات من 1882 دولارا إلى 1900 دولار اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية الأربعاء 26-5-2021 بشكل كبير لجميع الأعيرة في سوق التجزئة وسجل الذهب في السعودية 229.10 ريال سعودي بالنسبة لعيار 24، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 200.47 ريال سعودي، والذهب عيار 18 سجل 171.83 ريال سعودي والجنيه الذهب 1604 ريالات سعودية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بسبب تداعيات فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند، فضلًا عن هبوط الدولار ما أدى إلى اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، تخوفًا من تداعيات الأحداث على الاقتصاد.

وسجلت الهند 208 آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 27 مليونًا و157 ألفًا و795 شخصًا.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية اليوم الأربعاء- أنَّ البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 4157 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 311 ألفًا و388 شخصًا.

ونوهت إلى أنَّ 295 ألفًا و955 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 24 مليونًا و350 ألفًا و816 شخصًا.