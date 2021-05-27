إزالة 16 تعديا علي أراضي زراعية وأملاك دولة بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة حملات مكبرة لإزالة 16 حالة تعدٍ في المهد علي أملاك الدولة وأراضي زراعية بنطاق قري مركز المحلة وردع المخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية .

وكلف اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مجلس المدينة المحاسب محمد صلاح سكرتير ديوان المحلة بإزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وهندسة ري بشبيش بينها 11 حالة على مساحة 140 مترا مربعا تابعة لهندسة ري بشبيش و5 حالات إزالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 527 مترا مربعا.

كما باشر المهندس مجدي أبو الفتوح نائب رئيس المدينة بالتعاون مع إدارة الإشراف على النظافة أعمال رفع القمامة بطريق المحلة طنطا، بمشاركة الوحدات المحليه لقرى بلقينا وصفط تراب والهياتم مع رفع المخلفات بطريق محلة روح القديم بنطاق صفط تراب .

جهود متواصلة لأعمال النظافة بطرق قرى مركز المحلة تلبية للمواطنين

في ذات السياق باشر المهندس عبد المجيد كامل والمحاسب سعد نصر نواب رئيس المدينة بمتابعة أعمال النظافة بالطريق الدائري بمشاركة العديد من معدات النظافة للوحدات المحلية بداية مدخل قرية محلة أبو علي حتى العلو استكمالا بتجهيز الجزيرة الوسطى بالدائرى للبدء في أعمال التشجير أمام طريق كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة .