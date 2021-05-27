العثور على رضيع حديث الولادة على طريق «سندسيس» بالغربية

شهدت قرية «سندسيس»، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة، ملفوفاً بغطاء أبيض وملقى على الطريق العام.

العثور على الرضيع ملفوفاً بقطعه قماش

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على طفل حديث الولادة مجهول الهوية، ملفوفاً بغطاء أبيض، ويرتدي ملابسه كاملة، ملقى على طريق قرية «سندسيس» بدائرة المركز.

تفاصيل ملابسات إلقاء رضيع بقرية «سندسيس»

كما باشرت قوة من مباحث مركز المحلة، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين من خلال فحص الطفل أنه حديث الولادة عمره أيام قليلة، ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته.

كما تابع الرائد محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، مراحل نقل الطفل حديث الولادة إلى مستشفى المحلة العام، لفحص الرضيع ونقله إلى إحدى دور الرعاية.

سيدتان وراء إلقاء الطفل بشوارع «سندسيس»

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأنهم شاهدوا سيدتين منتقبتان، قامتا بإلقاء الطفل الرضيع، للتخلص منه، بعد إخفائه في قطعة من القماش.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكبي الواقعة.