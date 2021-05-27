مصر وجيبوتي : روابط عريقة.. وعلاقات مثمرة

ترتبط مصر وجيبوتى بعلاقات عريقة بدأت منذ العصر الفرعونى، حيث وصل إليها القدماء عام 3000 قبل الميلاد فى عهد الفرعون بيبى الأول، حيث جيبوتى تمثل البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، كما أنه فور إعلان استقلالها فى 27 يونيو 1977 تحت اسم جمهورية جيبوتى، كانت مصر فى طليعة الدول التى افتتحت سفارة لها فى الدولة الأفريقية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجد تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى.

الصادرات المصرية إلى جيبوتي

33.99

مليون دولار خلال 2017

40.88

مليون دولار خلال 2018

الواردات المصرية من جيبوتي

3.99

مليون دولار خلال 2017

7.13

مليون دولار خلال 2018

حجم التبادل التجاري خلال 2017

37.99

مليون دولار

حجم التبادل التجاري خلال 2018

48.01

مليون دولار

2015

قام الرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة بزيارة لمصر لحضور القمة العربية فى دورتها الـ26، استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث الجانبان سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

2016

زار إسماعيل عُمر جيلة، رئيس جيبوتى، «القاهرة».

عُقدت مباحثات ثنائية تناولت مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون.

تم الاتفاق على الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية، والتعاون التجارى، وتعاون اقتصادى وفنى، وفى الصحة والدواء، والتعليم الفنى، وتصدير واستيراد وعبور المواشى واللحوم.

استقبل الرئيس السيسى، إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتى، وعكست الزيارة العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث عُقدت مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

2019

يناير:

زار وزير الطاقة والموارد المائية بجيبوتى القاهرة.

توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة.

تطوير تشريعات الطاقة فى ضوء النموذج المصرى.

المساعدة فى تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

تشجيع القطاع الخاص المصرى للاستثمار فى إنشاء محطات توليد الكهرباء فى مجال الطاقة.

مارس:

نظمت كلية الطب بجامعة أسوان قافلة طبية إلى دولة جيبوتى، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

سبتمبر:

شارك الرئيس السيسى فى قمة ثلاثية مع إسماعيل عمر جيلة، رئيس جيبوتى، وأوهورو كينياتا، رئيس كينيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، انطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

استقبل الرئيس السيسى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى لجمهورية جيبوتى، محمود على يوسف، الذى سلم الرئيس السيسى رسالة من الرئيس الجيبوتى، حول تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقى والقضايا الإقليمية، خاصةً المستجدات التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار بالمنطقة.

نوفمبر:

خلال منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتى، لتعزيز العلاقات الاستثمارية.

ديسمبر:

أجرى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً بنظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، عن تضامن مصر مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات التى شهدتها البلاد مؤخراً، مشدداً على استعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية.

2021

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتى.

أكد الرئيس السيسى خلال الاتصال موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد.

التوافق بشأن أهمية تسوية هذه القضية الحيوية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

تناول الاتصال التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية

قدم الرئيس السيسى التهنئة إلى الرئيس جيلة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة.

التعاون الثنائي بين البلدين:

استقبال مصر للبعثات الدراسية الجيبوتية.

توفر مصر فرص التدريب للكفاءات الجيبوتية.

عدد مبعوثى الأزهر فى جيبوتى 12 مبعوثاً.

منح دراسية يقدمها الأزهر الشريف لأبناء جيبوتى.

15 منحة سنوية تقدمها وزارة التعليم العالى لأبناء جيبوتى.

تقدم مصر الدعم الفنى والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية فى التخصصات المختلفة.

تعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

تعزيز علاقات التعاون العسكرى والأمنى.

حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابى وعمليات القرصنة الدولية.