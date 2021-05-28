11 سنة نصب لـ«أم عبده» وزوجها.. مستريحة بدرجة «طبيبة» في المنوفية

نجحت خلال 11 عاما قضتها وسط أهل قريتها ومركز الباجور، في النصب على الجميع، ليس في جمع مئات الملايين من الجنيهات فقط، وإنما إيهامهم أنها طبيبة بيطرية وفتحت إحدى الصيدليات البيطرية في قريتها للتمويه، وكانت تحمل بعض الكارنيهات المتخصصة في مجال الطب البيطري لزيادة الإيهام، على الرغم من حصولها على دبلوم فقط.

أم عبده أو مستريحة المنوفية، حرر عدد من المواطنين من أبناء مركو الباجور، محاضر ضدها، متهمينها بانتحال صفة طبيبة بيطرية، من خلال فتح صيدلية بيطرية لمعالجة الدواجن والحيوانات، وأكد عدد من ضحايا مستريحة المنوفية، أنها كانت لا تقبل أن ينادي أحد عليها باسمها دون ذكر لقب الدكتورة.

محامي مستريحة المنوفية: انتحلت صفة طبيبة بيطرية

من جانبه؛ قال عادل العربي محامي مستريحة المنوفية، إن هناك عدد من القضايا ضد موكلته تتهمها بالنصب وانتحال صفة طبيبة بيطرية، مؤكدا أن المحاضر شملت وجود كارنيهات طبية مزورة، وفنح عيادة في قريتها لعلاج الحيوانات، مؤكدا أن موكلته حاصلة على مؤهل دبلوم فقط ولم تحصل على كلية من الأساس.

زوج مستريحة المنوفية انتحل صفة أستاذ جامعي

وأضاف محامي مستريحة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاتهامات أيضا موجهة إلى زوجها والذي ادعى أنه أستاذا جامعيا بجامعة بنها، على غير الحقيقة، موضحا أن النيابة لا تزال تحقق في المحاضر التي قدمها الأهالي ضدها، والتي بغلت أكثر من 70 محضرا متنوعا بين شيكات بدون رصيد، وإيصالات أمانة، وادعاء أنها طبيبة، وقضايا نصب أخرى.

مستريحة المنوفية تنكر النصب على المواطنين في الباجور

أنكرت «ه.ز» وشهرتها أم عبده والمعروفة إعلاميا باسم «مستريحة المنوفية» أمام نيابة الباجور في أول يوم تحقيق بمحافظة المنوفية، ما نسب إليها من تهم نصب على المواطنين في مئات الملايين من الجنيهات في مركز الباجور، قائلة أمام جهات التحقيق: «أنا معملتش حاجة ومظلومة، وولادي محترمين والناس بتهاجمهم».