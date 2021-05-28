«دخل من بين الحديد».. طفل يسرق 200 ألف جنيه من بريد المنزلة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض لغز سرقة 200 ألف جنيه من مكتب بريد المنزلة، وعدم وجود كسر في الأبواب أو الشبابيك، وتبين أن مرتكب الواقعة طفل عمره 15 سنة، وسبق ضبطه في قضية سرقة، واعترف أنه تمكن من الدخول من بين الحديد لأنه واسع ووجد باب الخزينة مفتوح وأخذ المبلغ وهرب وبإرشاده تم إعادة المبلغ.

ورود بلاغ بالحادث

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة بإكتشاف موظف بمكتب بريد المنزلة، سرقة 200 ألف جنيه من داخل المكتب، كان تركهم بالخزينة لإيداعه في صباح اليوم التالي.

وبانتقال مدير المباحث، والأمن العام، وضباط البحث الجنائي، والمعلومات، وضباط مباحث مركز المنزلة لمكان الواقعة والمعاينة، تبين عدم وجود أي كسر في الباب أو النوافذ.

تشكيل فريق بحث وكشف لغز الشرقة

ولأهمية الواقعة؛ شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته ويضم ضباط البحث الجنائي والمعلومات، وبعد تطبيق خطة البحث وتفريغ الكاميرات المحيطة، تبين أن مرتكب الواقعة طفل يدعى «هلال محمد رجب»، 15 سنة، ومقيم المطرية.

اعتراف الطفل بالسرقة وإعادة المبلغ

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تمكن من الدخول للمكتب من بين حديد واسع لشباك جانبي ألوميتال مفتوح، ووجد خزينة المكتب مفتوحة وبها 200 ألف جنيه، فقام بالاستيلاء عليه ثم أخفاه، ودفنه في الأراضي الزراعية، وبإرشاده تم استعادة المبلغ المسروق.

سؤال الموظف في المحضر: لم يتهم أحد

وبسؤال الموظف المسئول في محضر الشرطة، أكد أنه ترك بالمكتب مبلغ 200 ألف جنيه لإيداعه في صباح يوم الواقعة، وعندما توجه في الصباح لم يجد المبلغ داخل مكتب البريد وطلب النجدة لتحرير محضر بالواقعة، وأكد الموظف أن جميع العاملين بالمكتب يعلمون بتركه مبلغ 200 ألف جنيه بمكتبه لحين ايداعهم، ولم يتهم أحد بالسرقة.

تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.