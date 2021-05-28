الإدارة الطبية بجامعة بنها ترفع حالة الطوارئ استعدادا للامتحانات

رفعت الإدارة الطبية بجامعة بنها حالة الطوارئ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، فى إطار توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، إنه تم المرور على جميع الإدارات والعيادات الطبية بالكليات، لمتابعة استعداد كل الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، لمواجهة أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.

وأكد «المهدي» أنه تم توفير كواشف حرارية للكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات، بالإضافة إلى توفير أجهزة لقياس الضغط والسكر بالإدارات الطبية وتخصيص غرف عزل لاستقبال أي حالات طارئة بين الطلاب.

وجه مدير عام الشئون الطبية بالحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

مستشفيات جامعة بنها تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزيتها لبدء الامتحانات

في سياق متصل؛ أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وبتوجيه من الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، برفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات، خلال فترة الامتحانات وتوفير جميع الإمكانات والمستلزمات من إشاعات وتحاليل وبنك الدم وتواجد جميع الأطقم الطبية «أطباء وتمريض وفنيين»، وعاملين، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد.