هشام تحسين عن مؤتمر «المتحدة»: أفرج عن قرارات في صالح الفن المصري

أكد المنتج هشام تحسين، أنه حرص على متابعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، خلال تواجده بدبي، موضحا أنه مؤتمر ناجح جدا وشهد الإفراج عن قرارات متميزة تصب في صالح الفن المصري.

وأضاف «تحسين»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن هناك أمرين أساسيين اكتشفهما خلال مؤتمر الشركة اليوم، في مقدمتهما أن الإصلاح المنشود للمنظومة وصناعة الفن والدراما تم بالفعل رغم صعوبته، موضحا أن استبدلال الخسائر التي كانت تحققها الشركات المنتجة للدراما والقنوات التي تذيع أعمالها إلى أرباح أمر لم يكن بالسهل.

وتابع المنتج: «الإصلاح تم بالفعل والدوا المر خدناه وخلصنا، والخساير تحولت لأرباح»، مؤكدا أن هذا أمر تستحق «المتحدة» الشكر عليه، مشيرا إلى أن الأمر الثاني الذي اكتشفه خلال هذا المؤتمر، يتمثل في الأمل الذي بث لكل شركات الإنتاج للعودة إلى إنتاج أعمال درامية كبيرة.

وواصل: «رجعوا لشركات الإنتاج أمل، أنهم يرجعوا يشتغلوا كتير وينافسوا بأعمال مميزة، وكل الناس ترجع تشتغل تاني».

وأردف أن عملية فتح السوق الدرامية والفنية أمام المنافسة، هذا لن يؤدي إلا إلى تقديم أعمال فنية ومحتوى جيد للغاية، مؤكدا أن المنافسة هي من تخلق المحتوى الجيد، مصرحا أنه يعتقد بأن المحتوى المصري قابل للتصدير، وموضحا أن هذا حدث بالفعل خلال الفترة الأخيرة، وشاهدنا المحتوى المصري على قنوات عربية كثيرة ومنصات عالمية أيضا مثل نتفليكس، لافتا إلى أن المنافسة ستساعد على استمرار هذا الأمر وزيادته.