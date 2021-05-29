خبير اقتصادي عن طرح أسهم «المتحدة» بالبورصة: خطوة بعد نجاح ملموس

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسهمها بالبورصة، يعني أن تلك شركة كبيرة استطاعت في الفترة الأخيرة أن تحقق نجاحا كبيرا ملموسا وأصبح وضعها الاقتصادي مستقرا بالدرجة التي تدفعها نحو الاتجاه إلى البورصة، حتى تزيد من قاعدة المستثمرين والمساهمين بها، موضحا أنه بإقبال الناس على شراء أسهم الشركة، فيساعد ذلك على نجاح الشركة بشكل أكبر.

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن هذا سيساعد أيضا على زيادة برأس مال الشركة، وبالتالي تبدأ عمليات تطبيق قواعد الحوكمة بالكامل على الشركة، كما تبدأ عمليات انفصال الملكية عن الإدارة، وهو ما سيساهم في النهاية على زيادة عدد المستثمرين بشكل أكبر بالشركة وبالتالي «تتوسع حركة الفلوس بداخلها».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستكون بمثابة الشركة الجديدة للمستثمرين بالبورصة، لافتا إلى أن كل من يحاولون شراء أسهم بشركات البورصة، يقدمون على الشركات الجديدة، ولهذا يتوقع أن تشهد أسهم الشركة إقبالا من نسبة كبيرة من المستثمرين.

وأشار إلى أن تلك الشركة نجحت في الفترة الأخيرة في تقديم محتوى إعلامي ودرامي مصري قوي، متمنيا أن تقدم على تقديم محتوى عالمي لا يقل قوة عن محتواها المصري، بعدما حققت كل هذا النجاح، معربا أنه يتمنى أن تقتحم الشركة السوق العربية والأوروبية.