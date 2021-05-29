الجابري يشكر «المتحدة»: قدمت مسلسلات تليق بالدراما والتاريخ المصري

قال المنتج أحمد الجابري، إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين بالأعمال الدرامية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أمر أسعده للغاية، موجها في الوقت ذاته شكره إلى الشركة على الأعمال الدرامية التي قدمتها طيلة الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أنها قدمت خلال تلك الفترة مسلسلات تليق بالدراما المصرية ومكانتها، وكذلك التاريخ المصري.

وأضاف «الجابري»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن تلك الشركة استطاعت أن تجمع أكثر من نجم بأعمال درامية واحدة، كما قدمت الجزء الأول والثاني من الرائعة الدرامية «الاختيار»، ويجب أن يشكرهم على ذلك.

وأشار المنتج، إلى أن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين، سيخلق نوعا من المنافسة، ستؤدي إلى تقديم مزيد من الأعمال الفنية الجيدة، على نفس المستوى الذي كانت تقدم به الأعمال خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدا أن هذا أمر يسعده كمنتج، ويعتقد أن يسعد كل شركات الإنتاج في مصر.

وفي ذات السياق أكد المنتج هشام تحسين، أنه حرص على متابعة المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، خلال تواجده بدبي، موضحا أنه مؤتمر ناجح جدا وشهد الإفراج عن قرارات متميزة تصب في صالح الفن المصري.

وأضاف «تحسين»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن هناك أمرين أساسيين اكتشفهما خلال مؤتمر الشركة اليوم، في مقدمتهما أن الإصلاح المنشود للمنظومة وصناعة الفن والدراما تم بالفعل رغم صعوبته، موضحا أن استبدلال الخسائر التي كانت تحققها الشركات المنتجة للدراما والقنوات التي تذيع أعمالها إلى أرباح أمرا لم يكن بالسهل.