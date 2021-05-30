26 سيارة إطفاء.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق هائل في 4 مصانع بالمنوفية

ألسنة لهب ترتفع لأعلى وتحلق في السماء.. حريق ينتشر كالنار في الهشيم.. النيران تلتهم كل شئ وتنتنشر في كل مكان.. 26 سيارة إطفاء تبذل جهوداً مكثفة للسيطرة على حريق هائل نشب في 4 مصانع بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، فيما انتشر المئات من أهالي القرى المجاورة لمساعدة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، كما وصلت سيارات إلى الإسعاف إلى مكان الحريق تحسباً لوقوع أي إصابات بين قوات الدفاع المدني أو عمال المصانع أو أحد الأهالي.

تضافر جميع الجهود للسيطرة على حريق الأربع مصانع

وتضافرت جهود 27 سيارة مطافئ تحمل عشرات رجال الإطفاء من قوات الدفاع المدني بمديريات أمن القاهرة والغربية والقليوبية والمنوفية، من أجل السيطرة على الحريق الذي نشب بأربعة مصانع في مدينة بركة السبع، والذي لم يتم اكتشاف أسبابه بعد.

مدير أمن المنوفية يتابع إجراءات الإطفاء بنفسه

وانتقل اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إلى موقع الحريق الذي اندلع في 4 مصانع بمدينة بركة السبع بالمحافظة، ليتابع أعمال إطفاء الحريق بنفسه، فيما وقف عشرات الأهالي والشباب من القرى المجاورة، عارضين المساعدة على رجال الحماية المدنية بمساعدتهم.

النيران تلتهم 4 مصانع شيبسي وأحذية

واشتعلت النيران قبل دقائق قليلة، في 4 مصانع كبيرة بمدينة بركة السبع، وهي مصانع شيبسي وأحذية، في ظروف غامضة، ولم يتم اكتشاف أسباب الحريق حتى الآن، كما يجرى محاولة السيطرة عليه بواسطة 27 سيارة إطفاء.