7 حالات يحق لك فيهم الجمع بين معاشين من التأمينات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه وفقاَ لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإنه يقصد بالمستحقين الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات، الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

أولوية استحقاق المعاش

وأوضح قانون التأمينات، أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ونص قانون التامينات الاجتماعية، أنه إذا كانت المعاشات مستحقة عـن مـؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.

كما نص أنه إذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضـوء تطـور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق.

حالات الجمع بين معاشين

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجوز الجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل والمعاش فى الحدود الآتية:

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.