«الوزراء»: السماح بعقد المؤتمرات بشرط ألا يزداد حضورها عن 150 شخصا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستسمح خلال الفترة القادمة بإقامة المؤتمرات التي سترغب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة أو حتى مؤسسات القطاع الخاص في إقامتها، ولكن بشرط ألا يحضر تلك المؤتمرات أكثر من 150 شخصا، كما يجب أن يقام هذا المؤتمر بقاعة تتسع لأكثر من 300 فرد.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه يجب أن تكون سعة القاعة ضعف عدد الحاضرين.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يخص النوادي الرياضية، فستعامل نفس معاملة المولات والمحال التجارية، وستغلق الحادية عشر مساءً.

وأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة بالعودة إلى المواعيد الصيفية، لا تعني ولا تؤكد أن وباء كورونا انتهى، محذرا من فيروس كورونا أنه ما زال متواجدا ومن الممكن أن ينقلب الوضع في أي لحظة، إذا لم يكن هناك التزام تام بالإجراءات الاحترازية، موضحًا أن هذا ما دفع الحكومة اليوم لتشديد العقوبة على المحال المخالفة، فبعدما كانت تعاقب بالإغلاق لمدة أسبوع فقط، أصبحت العقوبة تصل إلى مدة أسبوعين وتضاعف هذه المدة في حالة التكرار.

وأشار إلى أن بداية الإغلاق للمحال المخالفة أسبوعين، ثم تزاد إلى مدة شهر في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة إلى غرامة أربعة آلاف جنيه كل مرة يتم فيها تكرار العقوبة.