عاجل.. التعليم تخصص حجرتين عزل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن تخصيص حجرتين عزل كورونا بكل لجنة من لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021، لعزل أي حالة يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، للحفاظ على استمرار الامتحانات، موضحا أنّه سيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية باللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

وقال مجاهد لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد ورقيا بلجان مراقبة مؤمنة تماما، وسيتم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، منوها بأنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأمان والأستقرار لجموع الطلاب، أثناء الامتحانات، وسط تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021 العملية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، سواء العلمية والمعملية أو التحريرية، تبدأ يوم 5 يونيو المقبل وتنتهي يوم 17 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 19 يونيو 2021، وتنتهي يوم 1 يوليو المقبل، مؤكدا إلزام لجميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وأشار مجاهد، إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2021، ستعقد فى جو مناسب للغاية للطلاب، ولن يسمح بدخول أي طالب للجان الامتحان بالتليفون المحمول، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات للاطمئنان على صحتهم وأرواحهم من أي مكروه، موضحا أنّ عدد الطلاب داخل اللجان الامتحانية لن يتجاوز 14 طالبًا بكل لجنة فرعية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.