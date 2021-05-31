استعدادا للاعتماد المؤسسي.. الجيزاوي يتفقد «التمريض» و«التربية» في بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة بكليتي التمريض والتربية لتفقد استعداد كليتي للاعتماد المؤسسي والبرامجي، رافقه خلال الجولة الدكتورة هويدا صادق، عميدة كلية التمريض، والدكتورة إيمان عبدالحق، عميدة كلية التربية، وبحضور الدكتور عبدالرحيم شولح، نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، وأول عميد لكلية التمريض بجامعة بنها وكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب، وذلك في إطار متابعة الزيارات الميدانية للاعتماد المؤسسي لكلية التمريض والاعتماد البرامجي لبعض برامج كلية التربية.

ووجه الجيزاوي بتوفير كل الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية والبحثية بكلتي التمريض والتربية ومساعدتهم من خلال مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة في إعداد تقارير السيرة الذاتية لتمكينها من استقبال الزيارات الميدانية الخاصة بالتقييم الخارجي.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن كلية التمريض هي ثاني كلية بالجامعة تحصل على الاعتماد الأكاديمي.

وتسعى الكلية إلى تجديد اعتمادها، بالإضافة إلى كلية التربية والتي تسعى لاعتماد 4 برامج وهي إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الانجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة والاجتماع مشيرا إلى أنه تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، للتأكد من تحقيق الكليتي معايير الجودة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

وقال الجيزاوي إن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.