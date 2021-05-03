رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة يتفقد سير العمل بالمشروعات بالمنصورة الجديدة

تفقد اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونوه ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، آخر مستجدات العمل بمدينة «المنصورة الجديدة».

المهندس محمد رجب يتفقد سير العمل بالمشروعات الجديدة بالمنصورة

وتفقد رئيس الجهاز، خلال جولته، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة – مشروعات الإسكان المختلفة، الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات).

كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتي تشمل «المركز الطبي، والمدارس، والأسواق التجارية، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة» كذلك أعمال تنسيق الموقع العام لجميع المشروعات بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، وطبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بمواقع العمل.

رجب: ملتزمون بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات

وأضاف المهندس محمد رجب أن جميع العاملين بالجهاز يعملون على مدار اليوم وفي الإجازات للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات بالمدينة في المواعيد المحددة، مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تفقد صباح اليوم عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكل المناطق الخضراء ، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

غلق المنافذ المؤدية للشاطئ والحديقة المركزية والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بـ شم النسيم

وأكد رئيس الجهاز استمرار غلق الحديقة المركزية، وكل المسطحات الخضراء والجزر وغمرها بالمياه بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من إنتشار فيروس كورونا.