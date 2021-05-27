امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في لجان مؤمنة

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونيا في شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، حسبما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة كل التعليمات التي تصدرها بشأن آلية عقد الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيا لطلاب المنازل والدمج، وسيتم تصحيحها إلكترونيا لضمان نزاهة التصحيح وعدم تدخل العنصر البشري.

امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في المدارس

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في لجان مراقبة جيدا للحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا، موضحا أن الامتحانات ستعقد في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأسبوع المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 لا تحتوي على أي أسئلة مقالية، موضحا أن الأسئلة اختيار من متعدد، لافتا إلى أن المركز القوم للامتحانات والتقويم التربوي وضع آلية جديدة تناسب لأسئلة القصة والتعبير، مؤكدا أنه لا داعي للقلق بشأن الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد على جهاز التابلت

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا في جميع الحالات سواء في حالة عقد الامتحان إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا جهاز التابلت أو في حالة عقد الامتحان ورقيا لطلاب المنازل، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التاباعد الاجتماعي بينهم.

في سياق متصل، ينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو الجاري، اليوم، الذي عقد إلكترونيا في المدارس في لجان مراقبة جيدا، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تعمل على منع الغش في هذه الامتحانات لتكلفتها لبالغة، موضحة أن الامتحانات النهائية ستعقد وفق تقنيات جديدة تحجم الغش.