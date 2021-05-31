«كسر ضلوعه بالعصاية».. مسن يعتدي على جاره بالدقهلية

كثير ما نسمع عن المشاكل والخلافات التي تحدث بين الجيران لأسباب يراها البعض تافهة إلا أنها تشعل الغضب وتثير النيران داخل النفوس، وتنتهي بالصلح حينما يتدخل العقلاء من الأهالي للإصلاح بين الطرفين هذا ما تعودنا عليه، ولكن عندما يزداد الأمر سوءا وتزداد حدة الخلاف تكون النتائج صادمة، وهذا ماحدث خلال الدقائق القليلة الماضية في أحد قرى المنصورة.

أصيب محامي باشتباه كسر بالضلوع والفقرات واشتباه نزيف بالصدر والعين اليمنى في الدقهلية اليوم، وتم تحويله من مستشفى دكرنس العام، إلي مستشفى المنصورة الدولي، لتلقي العلاج اللازم، إثر قيام جارة فلاح مسن بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية لخلافات الجيرة بينهما بالأرض الزراعية بقرية «ميت مجاهد» مركز دكرنس.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المبلغ عنه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول المدعو فارس ممدوح عبد السميع عبد العال، 28 سنة، محام حر، ومقيم منطقة «ميت مجاهد» دائرة المركز مصابا باشتباه كسر بالضلوع والفقرات واشتباه نزيف بالصدر والعين اليمنى إدعاء تعدي وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

انتقل ضباط مركز دكرنس إلي مكان الواقعة وبالفحص وسؤاله، في محضر الشرطة، اتهم المدعو «ثروت ع. أ .ع» 60 سنة، فلاح ، ومقيم قرية « الكرما » دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية بحوزته وإحداث إصابته، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت مباحث دكرنس من ضبط المبلغ عنه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها.

تحررعن ذلك المحضر رقم 6643 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.