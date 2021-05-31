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«صحة بني سويف» توضح حقيقة إصابة موظف بالفطر الأسود

كتب:

عمرو رجب
06:33 م | الإثنين 31 مايو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أبناء محافظة بني سويف، عدداً من المنشورات بشأن إصابة أحد العاملين في مديرية الصحة بالمحافظة بمرض «الفطر الأسود»، وعدم توفير الرعاية الطبية له، مشيرين إلى أنه يعمل مراقباً صحياً بمركز طبي ببا.

وفي محاولة لتوضيح حقيقة ذلك، أصدرت مديرية الصحة ببني سويف بياناً اليوم الاثنين، أكدت فيه أنه تم إجراء 3 مسحات طبية للمريض المذكور، في معامل تحاليل مختلفة، جاءت نتائجها سلبية، مما يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا، وليس مريضاً بالفطر الأسود.

وأفادت مديرية الصحة بأن الحالة المشار إليها قد تم دخولها أحد المراكز الطبية الخاصة بتاريخ 19 مايو الجاري، وتم الخروج حسب طلب الحالة، للتوجه إلى مستشفى الجلاء بالقاهرة، ثم العودة لنفس المركز الطبي الخاص يوم 22 مايو، ليتم بعدها خروجه محولاً إلى المستشفى الجامعي، لإجراء عملية جراحية خاصة بالجيوب الأنفية بتاريخ 25 من نفس الشهر، قبل أن يعود إلى نفس المركز الطبي الخاص، بناءً على رغبة أهل المريض.

واشارت المديرية إلى أنه فور تداول القضية على موقع التواصل الاجتماعي، قامت إدارتا الطب العلاجي والعلاج الحر، بمديرية الصحة، بالتواصل مع أهل المواطن المريض، لنقله من المركز الطبي الخاص إلى أحد المستشفيات التابعة للمديرية، إلا أن أهل المريض رفضوا النقل، وتم التنسيق مع مستشفي ناصر العام، وتم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحاله إلى المستشفى، ورفض أهل المريض التواصل مع الإسعاف، متمسكين باستمرار الحالة في المركز الطبي الخاص، حتى خرج المريض من المركز، بناءً على رغبة أهله، وبعد التوقيع على إقرار بذلك، والتوجه إلى مستشفى الجامعة، حيث جرى احتجازه بوحدة العناية المركزة للباطنة، مع استمرار تواصل المديرية مع أهل المريض، والتأكيد على متابعة الحالة الصحية للمريض داخل وحدة للعناية المركزة، وضمان تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

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