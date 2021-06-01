خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الصف الثالث الإعدادي لتحصيل أعلى الدرجات

ساعات قليلة وتنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2020//2021 في معظم محافظات مصر، وما يصاحبها بحالة من التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور للظروف الاستثنائية في تلك الامتحانات كونها يتم حساب درجات العام كله عليها، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي فرضتها طبيعة المرحلة في ظل الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

قدم الخبير التربوي محمد عبدالرحمن، مجموعة نصائح للطلاب في هذا اليوم لاتباعها تساعدهم على التركيز وتحصيل أعلى الدرجات، بداية من الذهاب إلى اللجان مبكراً، والهدوء داخل اللجنة والتعامل مع ورقة الأسئلة.

خبير تربوي: اذهب للجنة مبكرا خاصة أول يوم

قال محمد عبد الرحمن، الخبير التربوي، «إنني عندما أوجه نصيحة لابني الطالب في هذا اليوم أقول له عليك الذهاب المبكر للامتحان وخاصة أول يوم لمعرفة مكان لجنتك ولتجلس في مقعدك بعض الوقت قبل موعد بدء الامتحان فهذا يفرِّغ شحنة التوتر، ثم إنك عندما تجلس في مقعدك التزم بالهدوء واتبع التعليمات وردد ما تحفظ من أدعية لمدة 5 دقائق، وعندما تتسلم ورقة الأسئلة قم بإلقاء نظرة سريعة على الأسئلة كلها فيما لا يزيد على 5 دقائق».

ابدأ الإجابة بالسؤال السهل أولا

وعن طريقة الإجابة قال عبد الرحمن لـ«الوطن»: «ابدأ بإجابة أسهل سؤال في الورقة ثم الذي يليه من حيث السهولة وهكذا، مع مراعاة قراءة السؤال بدقة لتحديد المطلوب لأن السؤال قد تكون صياغته غير مباشرة أو يعتمد على التلاعب بالألفاظ كذلك مراعاة الوقت جيداً حتى لا يأخذ السؤال أكثر من وقته فيطغى على وقت باقي الأسئلة، واحرص على قراءة القوانين والمصطلحات والرسوم التوضيحية بدقة وكذلك الإشارات والرموز».

لا تترك سؤالا بدون إجابة

وأكد الخبير التربوي على الطالب قائلا: «لا تترك سؤالاً بدون إجابة مهما كانت درجة صعوبته لأن مجرد اختيار إجابة أفضل من لا شيء فمن الممكن أن تكون هي الإجابة الصحيحة، ومراعاة ترك 20% من إجمالي الوقت للمراجعة والتأكد من عدم ترك نقاط بدون إجابة، أي لو كان وقت الإجابة ساعتين مثلا تترك 15 دقيقة للمراجعة الدقيقة والمركزة».

لا تغادر قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت

وشدد على الطالب قائلاً «لا تغادر قاعة الامتحان قبل انتهاء الوقت مهما كانت سهولة الامتحان، وبعد مغادرة الامتحان لا تشتت ذهنك بالمراجعة مع الزملاء وخاصة في نقاط الاختلاف والتي يمكن حلها بأكثر من طريقة حتى لا تؤثر على المادة التي تليها».