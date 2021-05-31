إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 7 أشخاص في حادثي تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجتين ناريتين، بمنطقة «الحمرايا» شرق النيل، وعلى طريق «كوم أبو خلاد - دنديل»، وجرى نقلهم إلى مستشفيات بني سويف التخصصي والجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ففي الحادث الأول، أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة الحمرايا بشرق النيل في بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى.

وتبين أن المصابين هم «محمود سعد محمد»، 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، و«شادي محمد ذكي»، 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، و«يوسف حسن يوسف»، 14 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، جميعهم يقيمون بمحافظة بني سويف، وجرى تقديم الإسعافات الأولية، وإجراء الاشاعات اللازمة لهم.

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 اشخاص، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية، على طريق «دنديل - كوم أبو خلاد»، بمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة.

وتبين أن المصابين هم «سماح حمدي فاروق»، 9 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، و«حمدي فاروق خليفة»، 30 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر في الساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، و«عبد الرحمن فاروق خليفة»، 32 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الساق اليمنى مع اشتباه كسر بالقدمين، عامل، و«جودي محمد فاروق»، 3 سنوات، اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وجميعهم يقيمون بقرية «كوم ابو خلاد»، التابعة لمركز ناصر.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.