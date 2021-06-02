مصرع 2 وإصابة 20 بانقلاب أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء والشرقية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 20 آخرين في 4 حوادث طرق بالمحافظات على مدار 24 ساعة الماضية، فشهدت مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، حادث انقلاب أتوبيس سياحي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلين، تم نقلهم إلى مستشفى أبورديس، كما لقي عامل مصرعه وأصيب نحو 14 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل، بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، وفي الإسماعيلية وقع حادثين أسفرا عن مصرع سيدة، وأصيبت سيدتان بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي بمركز أبوصوير.

إصابة 4 بينهم طفلان في جنوب سيناء

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس سياحي رقم (أ ي ج 326)، بمدينة شرم الشيخ، على الطريق أمام قرية «هوليوود»، عقب اصطدامه بأحد المطبات الصناعية على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «سامح إبراهيم الخولي»، 43 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات، و«أحمد إبراهيم المنزلاوي»، 6 أعوام، بكدمة في الصدر، وكلاهما من محافظة البحيرة، و«جنا هاني فتحي»، 10 سنوات، من القاهرة، بكدمة بالصدر، و«تسنيم مجدى شال»، 17 عاما، من محافظة الجيزة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وتم إخلاء موقع الحادث، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع عامل وإصابة 14 في انقلاب سيارة نقل بالشرقية

وفي الشرقية تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً أمس الثلاثاء، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، عند مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين بكدمات وكسور وسحجات مختلفة.

انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وقامت أجهزة الشرطة وإدارة المرور برفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بتحريات الشرطة حول ملابسات الواقعة وسبب انقلاب السيارة.

مصرع سيدة في الإسماعيلية

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا باصطدام السيارة رقم «ع د ل 735»، بسيدة على طريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي، قرب قرية «عطية الناظر».

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف، إلا أنه تم اكتشاف وفاتها في الحال وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

إصابة سيدتين في الشرقية

وأصيبت سيدتان بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين، أمس الثلاثاء، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي بمركز أبوصوير، إثر تصادم سيارتين «رقم 9582 ر ر أ» و«9314 ك ل و»، قرب كوبري شعيب التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة اعتدال يوسف صبري، مقيمة بمنطقة نفيشة، 34 عاماً، ونجلاء إبراهيم محمد، مقيمة بمنطقة نفيشة، تبلغ من العمر 43 عاماً، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابتين لمستشفى أبوخليفة للطوارئ.