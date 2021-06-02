حملة لتطعيم اعضاء هيئة التدريس بجامعة الدلتا في الدقهلية

دشنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، حملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس ومراقبي الامتحانات بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بلقاح فيروس كورونا في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وبناء على قرارات لجنة إدارة ازمة فيروس كورونا المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وفي اطار التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.

تدشين حملة تطعيم لمراقبي الامتحانات بلقاح كورونا

شارك في تدشين الحملة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، في حضور الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس الأمناء و حسين الحفناوي أمين عام جامعة الدلتا بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير إدارة الطب الوقائي.

تطعيم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس

وجري خلال الحملة تطعيم عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وعدد من المراقبين والمشاركين في أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وذلك في مبني كلية الطب في إطار تدشين فعاليات تلقي جرعات فيروس كورونا للمشاركين في اعمال المراقبة على الامتحانات، وبدأت بمرحلة ما قبل التطعيم من تسجيل البيانات والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي وتطبيق الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم.

وأشاد الدكتور سعد مكي بحرص القيادة السياسية على الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال توفير اللقاح لجميع فئات الشعب سائلا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنها البلاء والوباء.