محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بزفتى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية اليوم، بأعمال التطوير الجارية بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، حيث أكد على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تطور الأعمال على أرض الواقع.

بدأت الجولة بتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعي بكفر الدغايدة حيث أكد محافظ الغربية استمرار العمل على مشاريع توصيل الغاز الطبيعي والبالغ عددها 54 مشروعا بتكلفة 542 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ عدد من المنازل التي سوف يتم تطويرها ضمن مبادرة «سكن كريم» بقرية نهطاي، واستمع إلى طلبات ساكني تلك المنازل ووجه بتلبيتها على الفور، مشيراً إلى أن مبادرة «سكن كريم» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تحسين البنية التحتية لتلك المنازل من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل ليكون السكن كريماً.

وأكد عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ أن المنازل المستحقة للتطوير ضمن مبادرة «سكن كريم»، يبلغ عددها 2903 منازل بقرى مركز زفتى تم اختيارها بِنَاءً على معايير واشتراطات موحدة على مستوي الجمهورية.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي بشبراملس والتي أوشكت على الانتهاء، حيث يستمر العمل في مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية والبالغ عددهم 61 مشروع ، تم نهو 3 مشاريع وجاري العمل في الباقين بتكلفة إجمالية 570 مليون جنيه.