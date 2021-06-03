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حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الخميس 03 يونيو 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميزمولود برج الأسد بالشجاعة والقوة ولا يخشى مواجهة أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتخطط لمستقبلك بحكمة، وتعرف قيمة ما هو جيد وتحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تدعم علاقاتك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

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