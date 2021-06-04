طقس الجمعة.. اضطراب في الملاحة البحرية والعظمى بالقاهرة 31

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد مع اضطراب في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 31 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 30 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 21.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية 33 الصغرى 19.

السويس العظمى 33 والصغرى 20.

العريش العظمى 27 والصغرى 18.

طابا العظمى 31 والصغرى 18.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 32 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 20.

المنيا العظمى 36 والصغرى 21.

أسيوط العظمى 37 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 35 والصغرى 23.

قنا العظمى 36 والصغرى 23.