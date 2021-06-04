للشباب.. تعرف على تفاصيل شروط ومزايا التطوع في معرض الكتاب 2021

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة المصرية، أعلنت هيئة الكتاب عن فتح باب التطوع لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 فى الدورة الـ52، المزمع انعقادها في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وقال الهيئة العامة للكتاب إن الدورة الـ52 «استثنائية» ومختلفة، لأنها أول دورة بعد جائحة كورونا، لذلك حرصت إدارة المعرض بكل مجهودها في صياغة نسخة مختلفة تتعامل مع الظروف الحالية.

التطوع في معرض الكتاب 2021:

وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي معلومات عن التطوع في معرض الكتاب كالتالي:

-البرنامج تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بتتعاون فيه وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

- سيتم تدريب الفريق المتطوع على أعلى مستوى

- مدة المعرض ستكون 15 يوما وسيتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين كل مجموعة سيعمل 8 أيام بالتناوب مع المجموعة الثانية لمدة 8 ساعات يومية.

- وزارة الشباب ستقوم بتوفير الزي المميز للمتطوعين ووجبة يومية ووسيلة انتقال يومية من ميدان التحرير إلى مقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

-لا يقدم البرنامج أي مقابل مادي تحت أي مسمى.

- السن المطلوب من 17 وحتى 27 سنة.

- المتطوعين لهم مهمتين على أساسهما يتم اختيار اللجنة المناسبة للمتطوع:

1- لجنة التنظيم والمعلومات: يتمثل دور أعضاء هذه اللجنة بإرشاد الجمهور وتحقيق ضوابط التباعد الاجتماعى وفقاً للنظام الموضوع لإدارة المعرض والإجراءات الاحترازية داخل صالات المعرض.

2- لجنة التوثيق الاعلامي: تتولى مهمة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج للعمل اليومي.

- عقب تسجيل الاستمارة سيتم تحديد ميعاد المقابلة الشخصية ومكانها، وسيكون هناك برنامج تدريبى اونلاين لكي يتم التعرف على كل التفاصيل عن المعرض ومهام المتطوع بالتفصيل.

فتح باب التسجيل: الأربعاء 2 يونيو2021 .

غلق باب التسجيل: الخميس 10 يونيو 2021.

المقابلات الشخصية: الاثنين والثلاثاء والاربعاء 14/15/16- 2021.

التطوع من هنا.