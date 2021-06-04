«جراحات عالمية ونادرة».. مستشفيات بنها تنقذ حياة المرضى

شهدت مستشيات بنها «الأطفال التخصصي، الجامعي، والتأمين الصحي»، نشاطا مكثفا، خلال الأسبوع الماضي، ونجحت في إجراء عدد من الجراحات العاجلة والنادرة، لإنقاذ أرواح الأطفال والشباب وكبار السن، الذين يعانون من مشكلات صحية، واحتاجت لتدخل جراحي سريع.

ونجحت الأطقم الطبية بهذه المستشفيات، في إنقاذ أرواح المرضى، بإجراء هذه الجرحات الدقيقة، وتعافي المرضى وخروجهم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

«الوطن» تستعرض جهود الأطقم الطبية في مستشفيات بنها في إجراء استئصال كيس من فك مسنة ببنها الجامعي، وإزالة ورم لطفل حديث الولادة، وأول جراحة قلب مفتوح، وإصلاح تشوهات وعيوب في الجهاز البولي لطفل ببنها النموذجي.

نادرة عالميا.. جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة بالتأمين الصحي ببنها

نجح الفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، في إجراء جراحة نادرة عاجلة وإصلاح تشوهات خلقية وعيوب في الجهاز البولي والجهاز الهضمي، لطفل عمره ساعات، من خلال إجراء جراحة دقيقة له.

واستقبل المستشفى الطفل، وعلى الفور تم إدخاله الحضانة، وإجراء الفحوصات اللازمة له، والتي أكدت وجود تشوهات خلقية، تتمثل في عدم وجود المثانة، وعدم وجود فتحة الشرج معا، ما جعلها الحالة الأولى من نوعها في مصر.

وتواصل الدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال، مع رئيس الجمعية الأوروبية والفرنسية لجراحة مسالك الأطفال، مؤكدا أن هذه الحالة لم يتم رؤيتها من قبل ولا يوجد حالات مثيلة لها تم تسجيلها على مستوى العالم، وهناك 4 حالات فقط مقاربة لها وليست مثلها تم تسجيلها في الهند.

استئصال ورم وكيس بظهر رضيع في بنها التخصصي للاطفال

أجرى فريق من أطباء مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، عملية جراحية عاجلة لطفل رضيع، لم يتجاوز شهره الثاني، لاستئصال ورم وكيس في الظهر، حيث إجراء العملية بنجاح، وحالة الطفل مستقرة.

وقال الدكتور محمد متولي، في تصريحات له عقب انتهاء الجراحة، إن المستشفى استقبل الطفل، وكان يعاني من آلام شديدة بسبب إصابته بورم وكيس في الظهر، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، وتم إجراء العملية للطفل وتم استئصال الورم بنجاح.

إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى تأمين بنها النموذجي

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، في إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى، حيث قام الفريق الطبي بتغيير للصمام الميترالي بالقلب، وذلك استمراراً لتطوير وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة بالمستشفى.

واستقبال المريض بالمستشفى النموذجي، وبعد عمل الفحوص المعملية والأشعات اللازمة، تبين أن الحالة تعاني من ضيق شديد، وارتجاع شديد بالصمام الثلاثي بالقلب، وعليه تم تجهيزه لإجراء العملية الجراحية له.

استئصال كيس بالجهة اليمنى من الفك السفلي لمريضة 72 عاما ببنها الجامعي

في مستشفي بنها الجامعي نجح فريق جراحة الفم والأسنان بوحدة الأسنان برئاسة الدكتور سمير حلاوة استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، من استئصال كيس بالجهة اليمنى من الفك السفلي لمريضة تبلغ من العر 72 عاما، ترتدي طاقم أسنان كامل، وتعاني من أمراض مزمنة «ضغط وسكر»،

وبمراجعة التاريخ المرضي للحالة ومطابقة الأشعة المقطعية والبانوراما للفك بعد سحب عينة من سائل الكيس، جاء القرار المبدئي للفريق الجراحي المكون من الدكتور السيد فهم استشاري جراحة الفم والأسنان، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة نادين طلعت، والدكتورة رضوى رضا، والدكتورة إيمان السيد، وتحت إشراف الدكتور عمرو توفيق رئيس الوحدة، باستئصال نصف الفك السفلي وتركيب شريحة معدنية.

وتم استخدام طقم أسنان المريضة بعمل سدادة أكريلك لفتحة التسريب لإمكان غسل وتعقيم الفجوة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيا بالوحدة، على مدار عام كامل من المتابعة.

وتم استئصال الكيس بعد الاطمئنان لوجود كمية كافية من عظام الفك لمنع الكسر المحتمل، والاستعانة بعظم صناعي لملء الفجوة وإعادة ضبط الطقم الأصلي ليكون داعما للجرح.

جاءت الجراحة برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها.