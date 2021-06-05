مصادر: اللجان المشكلة عثرت على 400 قطعة أثرية داخل شقة الزمالك

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة العثور على كنز أثري في شقة الزمالك، إن اللجان الـ6 المشكلة من قبل الجهات المختصة، المنوط بها حصر وفحص محتويات الشقة من المضبوطات التي عثر عليها داخلها، أثناء تنفيذ قرار المحكمة بالتحفظ علي الشقة بسبب خلافات عائلية؛ قد عثرت على كمية كبيرة من التحف الفنية وأنتيكات ومشغولات ذهبية وصل عددها إلى 400 قطعة.

وأضافت المصادر بأنه جارِ فحص تلك القطع الأثرية وكتابة تقارير خاصة بكل قطعه على حدة بشأن أثريتها والعصر الذي تعود إليه ونوعيتها، كونها من الذهب أو الأحجار الكريمة.

يذكر أنه أثناء توجه رجال تنفيذ الأحكام من محكمة جنوب القاهرة، لتنفيذ حكم بالحجز على شقة شخص يدعى كريم أحمد عبد الفتاح، المقيم بمنطقة الزمالك، بناء على الحكم الصادر بحق أحد أقاربه لوجود خلافات مالية بينهما، تفاجأ رجال تنفيذ الأحكام بدخولهم مغارة علي بابا بسبب كمية الآثار والتحف والمصوغات الذهبية والمجوهرات التي عثروا عليها داخل الشقة، وتم التحفظ علي تلك المضبوطات داخل الشقة وتشمعيها ووضع حراسة عليها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، التي قررت تشكيل 6 لجان لحصر وفحص المضبوطات، وإجراء تقارير بشأن تلك المضبوطات من حيث كونها تعتبر من الآثار أم أنها أشياء مقلدة.