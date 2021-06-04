حمزة العيلي عن بطلات «ضد الكسر»: «كلهم جبابرة واحنا غلابة» (فيديو)

كشف الفنان حمزة العيلي، أحد أبطال مسلسل «ضد الكسر» الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، أن كل الشخصيات النسائية التي ظهرت بهذا المسلسل يمكن وصفهم جميعهم بـ «الجبابرة»، موضحًا أنه بعيدًا عن المسلسل وشخصياته، فهناك دائما منطقة أو فجوة بين الرجل والمرأة.

العيلي: «احنا غلابة ومش بناخد بالنا»

وقال «العيلي»، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن الراجل لا يعنيه الكثير من التفاصيل، عكس المرأة التي تركز مع كل تفصيلة، مضيفا: «احنا غلابة والله ما بناخد بالنا ونظرنا ضعيف شوية».

وأكد بطل المسلسل، أن الكثير من مشاهدي العمل ظن أن هناك علاقة بالفعل في الواقع تجمعه بالفنانة تارا عماد، إحدى بطلات المسلسل والتي جسدت دور زوجته، موضحًا أنه يراها ضحية بالأساس رغم كل ما فعلته خلال أحداث المسلسل.

وكان قد شارك «العيلي» خلال هذا الموسم الرمضاني بمسلسل «ضد الكسر» قبل أن يقدم العام الماضي مسلسل «شديد الخطورة» الذي عرض على منصة watch it.

أبطال مسلسل ضد الكسر

«ضد الكسر» من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين في مقدمتهم نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسنتيا خليفة.

والمسلسل تدور أحداث حول إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكتشف بصدفة خيانة زوجها لها مع شقيقة صديقه لتدخل في صراعات كبيرة معه، قبل أن يكتشف الزوج الخائن أنه كان كذلك ضحية لمجموعة من الأشخاص حاولوا أن يفسدوا حياته بزوجته، وإلى جانب الحكاية الرئيسية يضم العمل الكثير من الحكايات الفرعية والمتشعبة تدور جيمعها في إطار اجتماعي.