فراج يقلد حمزة العيلي.. ومخرج «ضد الكسر»: بينهم كيميا رهيبة «فيديو»

وجد الفنان محمد فراج نفسه مطالبا بتقليد الفنان حمزة العيلي، بعد أن تشاركا سويا في بطولة مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني، وذلك بعدما أكد «حمزة»، أن «فراج» لديه قدرة رهيبة على تقليد أي شخصية يراها تتحدث أمامه.

وخلال استضافة الفنانين رفقة عدد كبير من بطلات مسلسلهم الرمضاني وصناعه، في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، استجاب «فراج» لطلب مقدمة البرنامج وزملائه من الفنانين والفنانات ضيوف نفس الحلقة وقلد بالفعل «حمزة»، وهو الأمر الذي أعجب جمهور الحلقة بشكل كبير.

وبدوره أكد احمد خالد مخرج مسلسل «ضد الكسر»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، أن أبطال العمل الفنانين محمد فراج وحمزة العيلي وهشام إسماعيل، كان بينهم «كيميا رهيبة» ظهرت بشكل واضح خلال مشاهد المسلسل التي قدموها بالعمل.

ولفت خلال نفس الحلقة، إلى أن الفنان هشام إسماعيل قدم دورا مختلفا للغاية خلال هذا العمل، معربا عن أنه يحبه بشكل كبير كممثل، ومقتنع بدرجة كبيرة أن بداخله طاقات فنية أكبر مما خرج منه حتى الآن في أعماله المختلفة.

وتابع: «بصراحة المشاهد اللي كانت بينهم وبين بعض كيميا، وروح حلو وحب، لأنهم عندهم علاقة ببعض من زمان، من أيام المسرح اللي قدموله أعمال مشتركة كتير».

«ضد الكسر» كان من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم نيللي كريم، وإلى جوارها محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وسينتيا خليفة وآخرون.