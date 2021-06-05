قصة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.. وفاة 6 أطفال وإنقاذ 19

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العنبر بالمؤسسة العقابية بالمرج والذي وقع به حريق مؤخرا، كان يضم 25 حدثا تم إنقاذ 19 منهم فور وقوع حريق المؤسسة العقابية بالمرج، الذي نجم عن ماس كهربائي وتقديم كل سبل الدعم النفسي لهم.

محاسبة المتورطين في حريق المؤسسة العقابية بالمرج

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسؤولين المختصين عن حريق المؤسسة العقابية بالمرج، من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

وأشارت نيفين القباج، إلى أنها فور وقوع حادث حريق المؤسسة العقابية بالمرج، انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة؛ وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أول أمس حول أسباب وقوعه.

وتقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس الأول، نتيجة حادث حريق بأحد عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة تلقوا، أمس الأول الخميس، بلاغا بنشوب حريق هائل في المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء.

العثور على جثث 6 من نزلاء المؤسسة العقابية وإصابة 19 آخرون

عند انتقال الحماية المدنية تبين نشوب حريق هائل في أحد عنابر المؤسسة العقابية، وتمكنت القوات من فرض كردون أمني حول المؤسسة خشية امتداد النيران إلى البنايات المجاورة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين العثور على جثث 6 من نزلاء المؤسسة العقابية، بينما أصيب 19 آخرون بإصابات مختلفة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.