«جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب منظاري رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، محاولة تهريب منظاري رؤية لبنادق القنص وجهاز ليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المضبوطات كانت بحوزة مصري قادم من روسيا

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روسيا، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية قادم من روسيا أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو غزال مأمور الفحص، فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة.

ضبط منظاري رؤية لبنادق القنص مفككة وجهاز وليزر و3 صواعق كهربائية

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة؛ لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود منظاري رؤية لبنادق القنص مفككة وجهاز وليزر و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه، وتم التحريز بمعرفة مصطفى بحر ومحمد يوسف.

كما قرر مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 82 لسنة2021 بالواقعة، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.