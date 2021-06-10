«التعليم» عن واقعة «طالبة الكيرلي»: أنذرنا المدرسة.. ولجنة لبحث الموقف

قيّمت مدرسة ماريا أوزيلبا تريتشي، التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية، الطلاب المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسي الجديد حسب المظهر والسلوك، وفق استمارة صممتها إدارة المدرسة، والتي جاءت مغايرة لما هو متعارف عليه بين المدارس في مصر، حيث رفضت إدارة المدرسة، التحاق الطالبة مارلي مرقس عادل بها، مرجعة السبب إلى مشكلات في شعرها، وأنّه «كيرلي مش ناعم»، حسب ما ذكره والد الطالبة عبر حسابه على فيس بوك.

إنذار عاجل من إدارة روض الفرج التعليمية

وجّهت إدارة روض الفرج التعليمية، في أول رد لها على الواقعة، إنذارا لمدير المدرسة، وتعليمات مشددة بإلغاء الاستمارة والالتزام بالتعليمات واللوائح العامة في القبول، والمتمثلة في قياس مستوى الطالب في اللغة والمهارات والعلوم والرياضيات، وذلك حسل ما قال الدكتور أشرف محمد، مدير الإدارة التعليمية بروض الفرج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأضاف محمد، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بالالتزام بالمواصفات العامة في قبول الطلاب، وحذف أي بند متعلق بالمظهر، مؤكدا: «مفيش حاجة اسمها المظهر في القبول»، موضحا أنّه جرى تعميم التعليمات على المدارس التابعة للإدارة التعليمية.

إيفاد لجنة إلى المدرسة لبحث الموقف وإلغاء الاستمارة

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أنّه جرى تشكيل لجنة وإرسالها للمدرسة، لبحث الموقف وإلغاء الاستمارة، التي صممتها المدرسة بنفسها، وليست استمارة قبول معممة على جميع المدارس، مؤكدا أنّ الإدارة التعليمية حريصة على متابعة أعمال القبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد، وعلى مديري المدارس إتاحة فرصة القبول والتعليم للطلاب بشكل يسير.

وأشار الدكتور أشرف محمد، إلى أنّ أبرز العناصر الأساسية في التقييم تتم على أساس مستوى الطالب في اللغات والعلوم والرياضيات، موضحا أنّ الإدارة التعليمية حريصة على تنفيذ التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أعمال قبول الطلاب الجدد.