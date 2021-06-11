«أنا شعري وحش يامستر؟».. تعليق «طفلة الكيرلي» على تنمر موظفة المدرسة

استعداد بسيط بدأ في المنزل.. ارتداء زي مهندم.. إعداد مجموعة من الأوراق التي تحمل في طياتها مستقبل طفلة على مشارف مرحلة تعليمية جديدة، حيث بدأ مرقس عادل والد الطفلة مارلي، يعد الأوراق المطلوبة للقبول بالمدرسة، فيما بدأت زوجته في تهذيب شعرها واختيار أفضل الملابس لطفلتها التي تبلغ من العمر 5 أعوام ونصف العام، وتقدموا إلى مدرسة ماريا أوزيليا لإجراء المقابلة الشخصية للطفلة مارلي للالتحاق بالمدرسة.

واجتازت الطالبة المقابلة الشخصية بنجاح، إلا أن موظفة من المدرسة قالت لوالدة مارلي: «بنتك مقبولة في كل حاجة إلا أن مظهرها غير لائق»، لم تكن هذه الجملة تحظى بصدى إيجابي لدى مرقس وزوجته التي لم تتمالك أعصابها، وعلى أساس ذلك أجرت حوارا بسيطا مع الموظفة على أمل أن تخرج بما يفيد بعدم قبول الطالبة بشكل منطقى: «الموظفة مسكت شعر البنت وقالت غير لائق إنها تيجي بيه المدرسة»، وذلك بحسب ما روته زوجة مرقس عادل في فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك».

شرط وحيد لم يُذكر في قائمة اللوائح المعروفة في قبول الطلاب بالمدارس، طلبته الموظفة من والدة مارلي مفاداه بأنه: «في حالة قبول الطفلة هتكتبي تعهد بإن البنت متجيش بالمنظر ده تاني»، وهو ما وقع على نفس والدة الطالبة وقع الصاعقة: «أنا مش مصدقة بنتي صحيح شعرها مش ناعم هو كيرلي بس الموظفة كان اعتراضها على إنه البنت شعرها متشابك».

ورغم صغر سن الطالبة، إلا أنها استوعبت ما حدث، الأمر الذي أشعرها بنوع من فقدان الثقة، وأجبرها ذلك على سؤال من حولها في الحضانة: «يا مستر هو أنا شعري وحش»، هكذا كان تصرف الطفلة عقب ما حدث في «الحضانة» بحسب ما روته والدتها.

ولم يتمالك مرقس، والدها، أعصابه، وقرر سحب ملف ابنته من المدرسة ودوّن منشورا على صفحته الشخصية «فيسبوك»، الذي تفاعل معه العديد من المواطنين، وشرح فيه اعتراضه على تعامل الموظفة مع ابنته.

وتداركت إدارة المدرسة الموقف سريعا، وتواصلت مع أسرة الطالبة وقدمت لهم اعتذرا، ورحبت بالطالبة ووعدوها بتوفير بيئة تعليمية جيدة لها، بحسب والدة الطالبة، موضحة أن الراهبة في المدرسة، اعتذرت دون أن تدرك ما حدث، وهذا يدل على أن التصرف فردي من موظفة وليس إدارة المدرسة كاملة، مؤكدة أنه تم تقديم ملف الطالبة مرة أخرى للمدرسة عقب توضيح ما حدث.