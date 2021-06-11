محافظ بني سويف: تعلمنا من الرئيس العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تعمل وفق منظومة عمل متكاملة، تسودها روح الفريق الواحد، وتعمل تلك المنظومة وفق عدد من الضوابط، أهمها: «تغليب المصلحة العامة، وإعلاء دولة القانون، والسعي الدئم لتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط».

وقال محافظ بني سويف: إن العمل بروح الفريق الواحد، هو ما تعلمناه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو دائما ما يوجه بذلك ويتابع تنفيذه مع المسؤولين، وإن أسلوب العمل المتبع اتضحت ثماره للجميع على كل الملفات والقطاعات».

وأضاف «غنيم» أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل وفق رؤية وتوجهات الدولة، وأن أسلوب العمل يتحدد بتلك المعايير والضوابط، وتؤدي في النهاية لنتائج تراعي كل الجوانب، وتعطي كل ذي حق حقه، وبشكل يسمح بالاستفادة من الإيجابيات، وتلافي السلبيات وتقويم الأخطاء، وإثابة المحسن وعقاب المخطئ، مشددا على أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوجود أخطاء أو تقصير أو إهمال يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات، خاصة الخدمات الحيوية، وتهم المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، وبحث عدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في الشارع، وآلية التعامل معها بما يحقق طموحات المواطنين، من خلال السعي المستمر لذلك، وتضافر كل الجهود الرسمية وغير الرسمية، وشملت الموضوعات قطاعات مهمة، مثل: «التعليم، الصحة، الطرق والكباري، وأماكن الخدمات الجماهيرية» وغيرها.

وتناول اللقاء أهم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، وستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية، بجانب استماع المحافظ لبعض طلبات الصحفيين التي ينقلون فيها مطالب المواطنين من مختلف الفئات.

وأكد المحافظ دراسة بعضها، والتوجيه بالحلول وتلبية البعض الآخر، والإعلام يمثل أحد أهم المنافذ التي تستقبل وترصد من خلالها أجهزة المحافظة التنفيذية، الموقف والمستوى الخدمي في كل القطاعات.