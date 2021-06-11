محافظ بني سويف يوجه بتجميل ميدان الشهيد «محمد هارون»

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتجميل ميدان الشهيد «محمد إبراهيم هارون»، بمدينة بني سويف العاصمة، مكلفًا رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أعمال تجميل وتطوير بالميدان، واستبدال اللافتة التي تحمل اسم الشهيد بأخرى جديدة، مع مراعاة الجوانب الفنية والجمالية، لإظهار الميدان بالشكل الذي يليق بأحد شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة، تقديرًا للتضحيات الغالية التي يجود بها شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

وتفقد محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، ميدان الشهيد محمد هارون الموجود بمنطقة الزراعيين بالمدينة، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وخلال الجولة انتقد محافظ بني سويف ترك لافتة الشهيد هارون التي تحمل اسمه وصورته بالميدان بوضعها الحالي، قائلًا: «استبدلوها بأخرى جديدة.. وطوروا الميدانية فهو يحمل اسم أحد عظمائنا».