أستاذ بهارفارد: الموافقة على عقار يعطل الإصابة بالسكر من النوع الأول خلال أشهر

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن هيئة الغذاء الأمريكية تناقش عقارا يتم الحصول عليه من أجل تعطيل الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، شريطة أن يحصل عليه الشخص المعرض للإصابة بشكل يومي لمدة 14 يوميا، موضحًا أنه عُرض على 12 خبيرا، وافق منهم 7 أشخاص، بينما تحفظ 5، وبالتالي فإن الموافقة كانت بالأغلبية، متوقعا أن توافق الهيئة على هذا العقار خلال أشهر، ولكن بشروط معينة.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»،: «ستوافق الهيئة على العقار للأشخاص الذين يمتلكون أجساما مناعية بنسبة معينة وبدأت نسبة السكر لديهم ترتفع ولديهم تاريخ لمرض السكري في الأسرة».

وعن حقنة التخسيس التي أقرتها هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، أكد أن التجارب عليها لم تسجل إمكانية إصابة مرضى الغدة الدرقية بالسرطان بعد الحصول عليها، موضحًا: «لكن من لديهم في أسرته أحد المصابين بهذا النوع من السرطان ولديه استعداد للإصابة به قد يصاب بالمرض عقب الحصول على الحقنة، أما المريض العادي المصاب بالغدة الدرقية فلا خطر عليه».

ولفت إلى أن الموافقات للحصول على هذه الحقنة تبدأ من 18 سنة، ولم تجرَ تجاربها على من تقل أعمارهم عن هذا السن، مشيرًا إلى أن هذه الحقنة ستكون بديلا عن الجراحات، إذ جرت التجارب على أجسام تبلغ كتلتها 45، أي أنهم مصابون بمرض السمنة المفرطة، كما أن تجاربها لم تخضع لها الحوامل والمرضعات، وهو قرار من الهيئة الأمريكية بعدم إجراء التجارب على هذه الفئة.

وتابع أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية: «هيئة الدواء والغذاء الأمريكية حتى توافق على أي عقار تختار مجموعة من الخبراء، قد يبلغ عددهم 12 خبيرا ويعرض عليهم جميع المعلومات المرتبطة بالدراسات التي تمت في هذا المجال، وإذا كان التصويت إيجابيا فإنهم يكتبون تقريرا يقدم للهيئة، وبنسبة 99% توافق الهيئة على التقرير، وعندها توافق على العلاج».