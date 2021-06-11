سقوط «النجم».. القبض على موظف قبل ترويج 23 تذكرة هيروين في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، من إلقاء القبض علي موظف بحوزته 3 قطع كبيرة من جوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان و10 آلاف جنيه أثناء محاولة ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط موظف أثناء محاولته ترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه بمركز الفشن.

وتبين أن قوة أمنية بإشراف العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف، وقيادة الرائد عمرو حسونة معاون مباحث الفشن، تمكنت من ضبط موظف يدعي «ع . م» وشهرته «النجم»، 44 سنة، مقيم بمركز سمسطا، وبحوزته 3 قطع كبيرة لجوهر الهيروين و23 تذكرة وميزان، و10 آلاف جنيه، أثناء محاولته ترويجها على عملائه بمدينة الفشن.

وتبين من التحريات الأولية أنه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والميزان لوزن الكمية وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم «توك توك» مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطي شمال بنى سويف، حيث تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث «توك توك» مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم يوسف حسن شاكر 18 سنة، مصابا بجروح وكدمات، وسامح محمد سيد 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، واسامة عادل أيوب، 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سلطان سيد، 24 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.