مصرع 3 أطفال وشاب وإصابة 12 شخصا في 4 حرائق بمحافظات مصر

تمكنت الحماية المدنية في عدد من المحافظات، من السيطرة على حرائق نشبت في محال تجارية، ومنازل، شهدت وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بين الأهالي، واتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الحرائق في المحافظات، وتم تحرير محاضر بكل واقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلين في حريق بشقة الإسكندرية

نشب حريق هائل في شقة في الطابق الثامن بعقار في منطقة سيدي بشر قبلي شرق الإسكندرية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وأسفر الحادث عن وفاة طفلين شقيقين، وهما سجدة إسلام محمد، 6 سنوات، وشقيقها، حمزة إسلام محمد، 3 سنوات، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف النيابة، وتبين وفق المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

مصرع شاب وطفل في حريق «مقلة» بالجيزة

ولقي شاب ثلاثيني، وطفل، مصرعهما إثر نشوب حريق هائل داخل «مقلة» في شارع عبدالحميد البنداري في بولاق الدكرور بالجيزة، أثناء نومهما بسبب الاختناق نتيجة الدخان، وأكدت التحريات الأولية أن الحريق نتج بسبب ماس كهربائي وحدوث انفجار في لوحة الكهرباء، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي استمر لوقت قليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في حريق منزلين ببني سويف

أصيب 6 أشخاص باختناق إثر حريق شب في منزلين بقرية «إهوه» التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعى، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة بعد الدفع ب 3 سيارات إطفاء، ويجرى تحرير محضر بالواقعة وندب الأدلة الجنائية ورجال المباحث للوقوف على أسباب الحريق.

إصابة 6 أشخاص باختناق بينهم أطفال في حريق منزل بقنا

ونشب حريق هائل داخل بشقة سكنية بقرية «نجع سعيد» بمحافظة قنا، وتسبب في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطاراً بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.